Elisabetta Gregoraci compie 44 anni | gli auguri social del fidanzato Giulio Fratini sono dolcissimi

Momento imbarazzante per Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci messi in collegamento tv a La Vita in Diretta. (comingsoon)

Elisabetta Gregoraci compie 44 anni oggi e ha pensato bene di festeggiare a Napoli (dove soggiorna da diversi giorni per le riprese di Mad in ... (fanpage)

Elisabetta Gregoraci ha compiuto 44 anni e ha festeggiato spegnendo le candeline in riva al mare, immersa in una pioggia di coriandoli.Elisabetta Gregoraci oggi compie 44 anni. Un traguardo importante che ha festeggiato concedendosi una coloratissima torta di compleanno. La conduttrice, che in queste settimane è impegnata con Mad in ...Elisabetta Gregoraci compie 44 anni oggi e ha pensato bene di festeggiare a Napoli (dove soggiorna da diversi giorni per le riprese di Mad in Italy) ...