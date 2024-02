Elezioni comunali a Bari | il Pd ha scelto | il candidato è Vito Leccese

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 E’ stato varato ieri dal Governo il decreto che stabilisce l’istituzione di un Election day per le elezioni europee ... (dayitalianews)

Il Governo ha annunciato importanti cambiamenti in vista delle prossime Elezioni , tra cui l’introduzione del l’Election Day, programmato per sabato 8 ... (ilnotiziario)

Monreale – Anche Monreale torna al voto. Le prossime Elezioni comunali sono state fissate dal Consiglio dei Ministri per il weekend dell’8 e 9 ... (monrealelive)

Ferrara , 5 febbraio 2024 – La decisione sembra essere ormai presa. E pare essere quella di scendere in campo e sfida re il sindaco Alan Fabbri alle ... (ilrestodelcarlino)

Ferrara , 5 febbraio 2024 – La decisione sembra essere ormai presa. E pare essere quella di scendere in campo e sfida re il sindaco Alan Fabbri alle ... (ilrestodelcarlino)

Tutti i precedenti delle quattro elezioni dirette del presidente della Regione. Il peso elettorale del portabandiera vale più di quello di partiti e coalizioni ...Vito Leccese, capo di gabinetto del sindaco Antonio Decaro, è il candidato ufficiale del Pd alle prossime comunali di Bari. È la decisione presa ieri sera dall'assemblea ...“Sono pronto ancora una volta, ho deciso: mi ricandido di nuovo come sindaco”. Giuseppe Tito scioglie la riserva ed annuncia che correrà per la terza volta per la guida del Comune di Meta. Una decisio ...