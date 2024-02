Elettra e il giallo della sorella Papà Lamborghini | basta fango | Dna preso illegalmente a mia figlia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Contesto interamente la portataprova del Dna asseritamente in possesso delle signore Flavia Borzone e Rosalba Colosimo, in quanto non solo fondata su un campione carpito subdolamente a mialegittima, ma anche eseguita illecitamente". Tuona Tonino, che decide di rompere il silenzio sulla vicenda giudiziaria che lo vede parte offesa in un processo per diffamazione nei confronti di Borzone, 35 anni, e di sua madre, cantante lirica napoletana. Le due, denunciate per avere sostenuto su Canale 5 e su una rivista che la giovane fosse laillegittima di Tonino, nell’udienza del 29 gennaio scorso a riprova delle proprie affermazioni hanno annunciato in tribunale di avere ottenuto una corrispondenza inequivocabile tra i Dna di Flavia e quelli di...