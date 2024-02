Elena Cecchettin punta Sanremo Critica Amadeus | che la stronca

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il dibattito sull’approccio alla violenza di genere al Festival dicontinua a scuotere l’opinione pubblica, questa volta attraverso il commento pungente di. La sorella di Giulia, la studentessa tragicamente scomparsa lo scorso novembre per mano del suo ex fidanzato, ha espresso il suo disappunto tramite social media dopo l’esibizione degli attori della serie televisiva “Mare Fuori” avvenuta il 7 febbraio.ha definito le parole lette sul palco “roba da Baci Perugina“, enfatizzando come i termini usati, benché positivi, non affrontino in modo adeguato il tema della violenza maschile. Il testo, scritto da Matteo Bussola e inteso come un inno alle “nuove parole dell’amore”, ha diviso il pubblico e lacon alcuni ...