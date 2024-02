Elena Basile rincara contro Liliana Segre? Non possiede nemmeno l' istinto di conservazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024), evidentemente, nonquell'dibanale, pre-razionale, che semplicemente t'impone, una volta toccato il fondo, di non iniziare a scavare. Non si spiega altrimenti come, dopo essersi beccata l'annuncio di querela da parte di(matricola 75190 tatuata sul braccio ad Auschwitz, accusata dall'esimia diplomatica di covare atteggiamenti nazistoidi), non solo non si sia rintanata in qualche atollo della Polinesia, ma addirittura abbia rilanciato. Primo tempo., ormai determinata a far apparire Alessandro Orsini un moderato con venature filoisraeliane, rilascia sui propri social l'ennesima video-intemerata. Questa volta vuole superarsi, per cui ecco ...