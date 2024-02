El Shaarawy avvisa l’Inter | «De Rossi pronto a dare tutto per la Roma!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stephan Elelogia Daniele Dein qualità di nuovo tecnico della Roma. E, in un’intervista per il canale ufficiale YouTube del club,(anche)della sua voglia di. GUERRIERO – Stephan Elha condiviso la maglia con Daniele Deda giocatore e ora lo ha come allenatore nella Roma. L’esterno del club giallorosso ha parlato così dell’arrivo del nuovo tecnico, anche in vista della gara controdi sabato: «Da giocatore ad allenatore ha mantenuto sempre quello spirito allegro che aveva, ma che quando entrava in campo era un guerriero. È così anche oggi da allenatore. Poi noi siamo esperti e professionisti da capire quando c’è da scherzare e quando entrare in campo con serietà e ...