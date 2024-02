Eh no | è il prossimo | momenti di gelo all' Ariston | la Ferilli blocca Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è rimasto incantato da Sabrina. L'attrice è arrivata sul palco di Sanremo questa volta in veste di ospite con un abito lungo che ha sottolineato la sua intramontabile sensualità. Dopo aver condotto proprio conla finalissima del 2022, questa volta laha presentato la sua prossima fiction su Rai Uno, "Gloria". "Il regista mi ha detto che avrei potuto interpretare il personaggio protagonista di questa storia solo io. È venuto da me e mi ha detto che sono l'attrice più adatta per questo progetto". Insieme a lei nel ruolo da protagonista ci sarà anche Massimo Ghini. E dopo aver raccontato qualcosa sulla trama di questa nuova fiction di viale Mazzini, laha lasciato adl'annuncio della data in cui andrà in onda "Gloria": "Allora andrà in onda ...