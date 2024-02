“Ecco dove sono andati” Grande Fratello | i concorrenti fuori dalla casa Pubblico contrariato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Probabilmente, nella storia del reality di Cinecittà, non era mai capitato che i gieffini uscissero tante volte quante in questa discussa edizione. Edizione che avrebbe dovuto far dimenticare gli scivoloni del GF Vip 7 che a confrontonulla. Altra gita per il cast, i fan non ci cascano. Il piano del2023. Ogni anno che passa il, sempre pronto a confrontarsi su Twitter, si sente più tradito da Alfonso Signorini e gli autori. Una diffidenza sempre più accentuata, dovuta a montaggi troppe volte forzati. Alla, a volte, mancata imparzialità degli opinionisti. Perché il2023 ha organizzato la gita, ieri?, i...