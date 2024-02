Ecco come certi giornalisti hanno trasformato Novelli in un mostro cattivo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 9 febbraio 2024)riportato ieri anche su questo giornale, il genetista Giuseppeè stato assolto in appello con formula piena perché il fatto non sussiste, in merito all’unica accusa residua delle due originariamente sollevate e legate ad alcuni concorsi universitari svoltisi quando era rettore dell’Università di Tor Vergata. Gli accusatori, il prof. Giuliano Gruner e il prof. Pierpaolo Sileri (ex viceministro a 5 stelle della sanità),per via giudiziaria tentato di far valere le proprie ragioni ed i propri interessi, e la pubblica accusa ha proceduto per la sua strada; ma le ipotesi di reato attribuite al professorsono risultate infondate, ed oggi apprendiamo che il fatto non sussiste e nessun delitto è stato commesso anche per l’ultima delle due che era rimasta in piedi fino al secondo grado di giudizio. ...