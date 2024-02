Eccellenza Trabelsi | Chiesanuova farà bene a Castelfidardo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Carnevale aper il, impegnato domenica contro un’altra avversaria subito dietro in classifica. Dopo l’Urbania a -3, sarà la volta dei biancoverdi che invece sono una posizione sotto e distanti appena 2 lunghezze. Una partita scomoda perché mancherà il geometra del centrocampo Badiali, squalificato per due turni e soprattutto perché il team di Giuliodori non ha mai perso in casa (unico con Montecchio) e anche all’andata non fu facile da superare. Finì 1-0 con siluro vincente di Pasqui, fu il primo ko per i fidardensi e Giuliodori disse amareggiato "hanno vinto con un solo tiro in porta". Contro una compagine giovane, parola al baby Ilies, classe 2003 e attaccante che domenica è stato titolare per la prima volta, dentro complice le simultanee assenze di Sbarbati e Defendi. Ha fatto pure ...