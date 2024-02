EA Sports FC 24 | stelle del futuro e icone del calcio | le prime squadre dell’anno

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – EAFC 24 ha annunciato il debutto delle suedel", una selezione di giovani calciatori di talento provenienti da ogni angolo del pianeta. Questi giocatori, tutti al di sotto dei 23 anni, sono stati scelti per le loro prestazioni in campo, dimostrando di possedere le qualità necessarie per diventare