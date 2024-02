“È caduto | chiamate aiuto” Sanremo 2024 | dramma fuori dall’Ariston

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024)durante il Festival di, un operaio di 41 anni è stato vittima di un grave incidente sul lavoro. Solo ieri, dal palco dell’Ariston, Paolo Jannacci e Stefano Massini avevano lanciato un appello sulla sicurezza. Appello che l’UGL aveva commentato così: “Non può passare inosservato il grido di dolore che con la canzone ‘L’uomo nel lampo’”. Apprezziamo molto che sia stato portato un tema così importante come quello della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle morti bianche. C’è ancora molto da fare”. >> “Mamma mia, che bono”.: grande Emma, ha notato subito il cantante. “Mi sono innamorata”. Nessun segreto, ha detto chi è “Siamo in presenza di una vera e propria strage quotidiana sul lavoro che non è tollerabile. Anche oggi, l’ennesimo etico incidente sul ...