“È ancora un rischio per la salute” L’Oms non demorde sul Covid

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Maria van Kerkhove, epidemiologa statunitense responsabile tecnico per la risposta alla pandemia di-19 del, ci riprova col terrore virale. Come riportato dal sito federfarma.it, la specialista del terrore virale ha dichiarato il suo ennesimo “al lupo al lupo” in una intervista alla rivista Scientific American. In particolare, lamentandosi del generale disinteresse mediatico di una pandemia stiracchiata oltre ogni misura, la Kerkhove ha sottolineato con forza che “il-19 rappresenta comunque unper laglobale.” In particolare, utilizzando il ben noto illusionismo in stile mago Silvan, in cui si tende a spacciare il contagio per la malattia grave, codesta autorevole prestigiatrice virale si è così espressa: “Se guardiamo le stime sulle acque reflue, la circolazione ...