Dybala li ha convinti | ecco il nuovo club

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pauloè vicino ad un clamoroso addio dalla Roma al termine di questa stagione. Il talento argentino ha già deciso quale sarà il suoDopo un lungo corteggiamento sembra proprio che ci siano tutte le premesse per arrivare ad un matrimonio felice. Senza Mourinho la permanenza dinella Capitale è sempre più complessa. La sua nuova squadra si è convinta a pagare la clausola. Cambia tutto per il futuro di(Rompipallone – ANSA)Il suo rendimento è fondamentale per alimentare le speranze della Roma di entrare in Champions League. La rincorsa al quarto posto dei giallorossi passa tra i piedi di Paulo, grande protagonista nella sfida con il Cagliari e finalmente tornato ad un buon livello di forma fisica. L’argentino ha sposato il progetto Roma con José ...