Dune | ecco la seconda parte Già pronta la ‘maratona’

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono aperte le prevendite per la maratona cinematografica di, in arrivo nei cinema The Space. La data da segnarsi in agenda è quella del 27 febbraio, almeno per tutti gli amanti della saga tratta dal romanzo dello scrittore Frank Herbert: con la proiezione dell’epicaUno e l’anteprima dellaDue del film. Per gli spettatori che acquisteranno i propri biglietti online in regalo un biglietto celebrativo dell’evento. Dalle 18.15, gli spettatori avranno la possibilità di rivedere la primadelle avventure di Paul Atreides. Dopo un breve intervallo, dalle ore 21.15 sarà proiettato il secondo capitolo della saga, che vede nel cast Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh.