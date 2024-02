Due giorni di cultura per l' Istituto geografico militare di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024– Duediper l’di, l’ente dell'Esercito Italiano che è punto di riferimento dellageografica a livello nazionale e internazionale. I locali dello storico ente, ospitati in via Cesare Battisti, infatti martedì hanno ospitato il convegno “Dati geospaziali, dall’acquisizione alla fruizione” organizzato da Autec-Geomatica (Associazione universitari di Topografia e Cartografia). Tra i partecipanti le principali istituzioni italiane che si occupano di dati geospaziali: Autec, Igm, Iim (idrografico della Marina), Agenzia delle Entrate, Coordinamento delle Regioni, Agid (Agenzia per l'Italia digitale), Ingv ...