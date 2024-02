Due Diligence | il lusso si apre a nuovi scenari ecoproduttivi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In quest’ultimo anno le nuove disposizioni sulla produzione dei beni disono divenute fondamentali per la crescita dei brand. Sono state più di 20 le normative introdotte nell’industria dalle istituzioni che trattano del rapporto tra produzione e ambiente, e tra questi la più recente di dueè la più rigorosa. La normativa, che in America è stata presentata con il nome di NewYork Fashion Fact, chiede a tutte i brand di tracciare e informare i propri acquirenti della qualità delle materie prime, la loro provenienza e le fasi produttive dei propri prodotti, inserendo anche il coinvolgimento ambientale. Due: unpiù attento La crescente produttività, la distribuzione, e la fase finale di acquisto ed uso dei prodotti, sono le parti fondanti per il consolidamento del percorso di luxury ...

L’allarme è lanciato dal Forum per la finanza sostenibile: le istituzioni Ue stanno mettendo in discussione l’accordo raggiunto a dicembre ...PwC TLS ha assistito BC Partners e Forno d’Asolo Group (“FdA Group”), produttore e distributore italiano ed internazionale di prodotti da forno surgelati, nella vendita a Investindustrial e Sammontana ...At EU level, the EU Sustainability Reporting Directive will also come into force from 2024, initially obliging large companies to report on sustainability aspects in a standardised manner. This ...