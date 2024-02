Due cantanti maschi di Sanremo “non hanno mai fatto coming out | ma la loro amicizia ”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Duedell’attuale edizione del Festival disarebbero segretamente gay e segretamente intimi. Questo è quello che ha riportato Alberto Dandolo su Dagospia. “Sono due notissimiuomini tra i protagonisti di questo ultimo” – si legge – “Sono giovani, belli e nonmaiout. Si mormora che lanegli ultimi giorni si sia diventata ancora più forte ed intima. Di chi stiamo parlando?”. Questo è un gossip – come ce ne sono tantissimi – che circolano suche gravitano la città diin questi giorni e non c’è alcuna intenzione di fare una caccia alle streghe. A tal proposito, sempre il buon Dandolo, ne ha lanciato un altro su Marco ...

La scaletta in diretta e le canzoni della quarta serata di Sanremo 2024 oggi 9 febbraio: gli orari di duetti , le cover e i cantanti in ordine di ... (fanpage)

Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di ...A duetto con l’icona body positive di Sanremo 2024 arriva una rosa tutta al femminile: ecco chi sono le tre artiste che si esibiranno con Big Mama alla serata ...In rete c’è chi sospetta che attraverso gli auricolari i cantanti ricevano dei suggerimenti per quanto riguarda i testi, ma non è così. Due auricolari, fondamentali per ascoltare sia la propria voce ...