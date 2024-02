Due bandiere dello United lanciano l’accusa | “L’ombra del doping sui club italiani”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Due exdel Manchester attaccano iipotetiche accuse legate al: “Quando li affrontavamo, sembravano che non si stancavano mai” Affrontare le squadre italiane tra la fine degli anni novanta e i primi duemila era davvero complicato per tutti. Anche per le formazioni più forti e storicamente pronte ad arrivare fino in fondo nelle Coppe europee. Erano gli anni in cui in Italia Juventus, Inter, Milan, Juventus, Lazio, Roma, Parma e Fiorentina (le cosiddette sette sorelle) si giocavano lo scudetto e le coppe nazionali. E in Europa i nostrifacevano incetta di titoli: dalla Champions League alzata al cielo da Milan e Juve, alla Coppa Uefa del Parma, fino alla Coppa delle Coppe della Lazio, passando per le Supercoppe europee. Due ...