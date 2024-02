Dubbi sulla cauzione per i migranti La Cassazione si rimette alla Corte Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dalle parti del governo dove speravano di ottenere il suggello delladisono rimasti delusi. La garanzia finanziaria richiesta agli immigrati reclusi inserita nel cosiddetto decreto Cutro va trasmessadi giustizia europea, affinché si pronunci in via d’urgenza. Sospesi quindi i procedimenti sui 10trattenuti nel Cpr di Pozzallo che qualche tempo fa avevano sollevato un polverone per la decisione dei giudici di disapplicare il decreto firmato dal ministro Matteo Piantedosi. In base alle norme europee il tribunale di Catania liberò 10dai Cpr scatenando le ire del vice premier Salvini In quell’occasione la giudice Iolanda Apostolico venne brutalmente attaccata dal ministro Matteo Salvini e da diversi membri della maggioranza, anche per la sua ...