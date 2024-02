Droga e alcol a partire dai 13 anni | cento ragazzini ricoverati in Friuli E scatta l' allarme paracetamolo | cosa si rischia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) PORDENONE - UDINE - Tra Pordenone e Udine, in un solo anno, quasiminorenni sono statiin ospedale per problemi (anche seri) legati all?abuso dioppure di...

Ezequiel Lavezzi , ex calciatore di Napoli e Paris Saint Germain, è di nuovo ricoverato . Dallo scorso dicembre tifosi e parenti sono preoccupati per ... (ilfattoquotidiano)

Fabrizio Moro sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, anche se questa volta non come cantante in gara (ha vinto due volte, la prima ... (news.robadadonne)

Dopo due vittorie, quest’anno Fabrizio Moro tornerà al “Festival di Sanremo” per duettare con Il Tre, il rapper in gara […] (perizona)

PORDENONE - UDINE - Tra Pordenone e Udine, in un solo anno, quasi cento ragazzini minorenni sono stati ricoverati in ospedale per problemi (anche seri) legati all’abuso di alcol oppure ...I controlli dei carabinieri per il contrasto all’abuso di alcool ed all’assunzione di droghe, sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente ...Durante i servizi per la sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri di Cecina hanno condotto controlli mirati alla ...