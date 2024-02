“Dove sono le femministe?” L’icona del MeToo Gwyneth Paltrow contro i silenzi su Hamas

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ieri davanti alla Tate Modern di Londra c’è stata una manifestazioneilo femminista internazionale sugli stupri di. Il sit-in è stato programmato per coi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Roma nas costa o Roma segreta, alla scoperta di tutti quei luoghi della Città Eterna magari non da “copertina” ma che sono in grado ugualmente di ... (ilcorrieredellacitta)

Firenze , 7 febbraio 2024 – Le macchine ‘mangia plastica’, tecnicamente chiamate ecocompattatori, non sono una novità per la città di Firenze , già si ... (lanazione)

In quattro mesi di guerra la popolazione della Striscia di Gaza è stata costretta ad abbandonare la propria casa e a spostarsi più volte sempre più ... (ilfattoquotidiano)

In quattro mesi di guerra la popolazione della Striscia di Gaza è stata costretta ad abbandonare la propria casa e a spostarsi più volte sempre più ... (ilfattoquotidiano)

PALERMO – I capi di bestiame muoiono per la mancanza d’acqua, gli invasi sono vuoti e i prezzi dell’energia sono lievitati del 300% in alcuni casi. Alla Regione si è insediata l’unità di crisi, i trat ...ROVIGO - La città svetta ai vertici della classifica nazionale, al settimo posto. Ma c’è poco da esultare, perché la classifica in questione è quella ...Le capsule sono comode e veloci, ma la caffettiera sul fuoco è tutta un’altra storia, qui ve ne raccontiamo una parte.