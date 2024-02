Doppio autovelox sulla Tangenziale Est Si parte dal primo aprile

PORDENONE - Dev'essere chiarito immediatamente il dettaglio principale: i Comuni, tanto meno un capoluogo come può essere Pordenone, non si arricchiscono grazie alle multe ...CAMERINO - Un nuovo modello di autovelox ultra tecnologico ...il fatto che «tra gli obiettivi vi è la sicurezza della circolazione stradale, intesa su un doppio aspetto, rivolto in prima istanza alla ...E' stata tagliata alla base la struttura di alluminio che sostiene l'autovelox danneggiato nella notte lungo la statale Flaminia in direzione Foligno-Spoleto all'altezza del bivio Eggi - Acquasparta - ...