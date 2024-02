Dopo il qua qua | il ballo di Sanremo è meno entusiasmante

Il monologo arrivato dopo la mezzanotte è quasi una puntata di Superquark ma ...di cantare anche se sono stonata", dice Mannino. Il Ballo del qua qua di Travolta Di imbarazzo a Sanremo se n'è parlato ...Il cantante, ospite della serata per celebrare i 40 anni di "Terra Promessa", non risparmia una battuta al padrone di casa dopo la performance: "Mi fai fare il ballo del qua qua pure a me". Puntuale ...Così titola la Reuters in riferimento alla discussa performance del ballo del qua qua della star statunitense nel corso ...ha dovuto affrontare una raffica di critiche negative dopo aver eseguito la ...