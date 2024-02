Doping | Halep | “La verità sta per venire fuori”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Credo che lastia per”. Simonasi è mostrata ottimista, in una breve dichiarazione ai giornalisti all’esterno del Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna, al termine della discussione del suo ricorso contro la squalifica di quattro anni per due distinte violazioni del regolamento anti. Ecco le sue parole riportate da SuperTennis : “Credo che laemergerà presto Non posso dire di più, aspetterò la pubblicazione della sentenza e poi vi potrò dare più informazioni”. Alla 32enne di Costanza il provvedimento era stato comunicato lo scorso 12 settembre, ma l’inizio della squalifica era retrodatato al 7 ottobre 2022. A maggio 2023, alla tennista rumena era stata contestata una seconda violazione del programma anti, relativa ad ...

Simona Halep comparirà davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio per contestare la sua sospensione per ... (sportface)

'Credo che la verità stia per venire fuori'. L'ex numero 1 del mondo Simona Halep si mostra ottimista, in una breve dichiarazione ai giornalisti ...La speranza di Simona Halep. Ci sono evoluzioni importanti sul caso della campionessa rumena, alla quale è stata comminata, nel settembre 2023, una sospensione di quattro anni per doping per essere ...Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha iniziato a esaminare il ricorso dell'ex campionessa di Wimbledon e del Roland Garros ...