Don' t worry Amadeus | be happy Rai e pubblicità occulta La mail che sconfessa il direttore artistico del Festival

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 9 febbraio 2024)può dire quello che vuole ma questa è lainviata da U-Power ai rivenditori il primo febbraio contenente la campagna media prevista per il lancio delle scarpe che indossava John Travolta. E la “comparsa a Sanremo” di una special star era prevista e annunciata. Quello che fa sorridere è che per Mediaset, dazn, Discovery e Sky U-Power annunci sempre nellainvece veri e propri spot, quindi pagati alle reti. Mentre la Rai, da quel che sembra, non ha preso manco un euro e ora si ritrova pure con l’accusa di. Tra parentesi, come vedete la U-Power inserisce la frase “don’tbe” nella voce mittente nella. Quella pronunciata dal conduttore ieri sera assieme a Travolta. Strano no? Nuove ombre sul caso John ...