Donazione agli amici romagnoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Caldarola solidale con l’Emilia Romagna. Il paese non dimentica chi, all’indomani del terremoto del 2016, gli ha teso una mano portando conforto e aiuto ai suoi cittadini, ed è per questo che i caldarolesi hanno risposto subito con trasporto all’appello che il sindaco Luca Giuseppetti ha fatto in favore del quartiere Romiti, in Emilia Romagna, duramente colpito dall’alluvione del maggio dello scorso anno. Dopo un immediato intervento nelle ore successive alla tragedia, dove il sindaco Giuseppetti ha consegnato di persona beni di prima necessità per far fronte all’emergenza direttamente nelle mani di Stefano Valmori, rappresentante del quartiere, nei giorni successivi diversi cittadini hanno effettuato unaper l’Istituto comprensivo Tina Gori di Forlì. In totale, sono stati raccolti 3.700 euro grazie al contributo di Stefano Migliorelli, Primo Cataldi, ...