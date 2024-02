Don Milani e gli eventi politici in provincia di Arezzo Doppia presentazione di libri in Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 09 febbraio 2024 – Fine settimana diculturali in, con ladi duea Terranuova Bracciolini e a Montevarchi. Due temi diversi, ma interessanti. Nell’ambito delle iniziative legate alla Festa della Toscana, domani alle ore 17, in biblioteca Le Fornaci a Terranuova, si terrà ladel volume "DonVita di un profeta disobbediente", a cura di Mario Lancisi. Nel libro (Milano, Ts Terra Santa Edizioni, 2023) l’autore traccia il ritratto del priore di Barbiana attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze tra le quali quelle esclusive di Adele Corradi, insegnante a fianco del sacerdote negli anni più avvincenti della Scuola di Barbiana, e di Francuccio Gesualdi, che con il fratello Michele ha vissuto per 13 ...