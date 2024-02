Dolore cronico affligge oltre 10 milioni di italiani | donne più colpite | le cause

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) -10di adulti, in Italia, soffrono di. La stima, la prima validata a livello nazionale, è contenuta nel Rapporto Istisan 'in Italia e suoi correlati psicosociali dalla Indagine europea sulla salute (European Health Interview Survey) 2019', pubblicato dall'Istituto superiore di sanità. L'indagine ha coinvolto44.000 partecipanti, di cui circa 38.800 hanno risposto al breve questionario sul, inserito, appunto, nell'Indagine europea sulla salute condotta dall' https://www.recrowd.com/ . Dai risultati emerge che ilcirca 4di uomini e quasi 6 ...

Home » Canali » Sanità » In Italia il dolore cronico colpisce 10 milioni di adulti, soprattutto donne Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente ...Il monitoraggio epidemiologico potrà favorire l’accesso alle cure nei Centri di terapia del dolore del Servizio Sanitario Nazionale. Il diritto a non soffrire è sancito dalla Legge 38/2010 ...In Italia, oltre 10 milioni di individui adulti soffrono di dolore cronico. La stima, la prima validata a livello nazionale, è contenuta nel Rapporto Istisan “Dolore cronico in Italia e suoi correlati ...