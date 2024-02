Dolore cronico affligge oltre 10 milioni di italiani | donne più colpite | le cause

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) -10di adulti, in Italia, soffrono di. La stima, la prima validata a livello nazionale, è contenuta nel Rapporto Istisan 'in Italia e suoi correlati psicosociali dalla Indagine europea sulla salute (European Health Intervie

Quanto ci costa il Dolore cronico ? Secondo il rapporto, i costi sociali del Dolore cronico sono stimati in 6.304 euro in media all'anno per paziente. ... (247.libero)

Al via in Italia i primi impianti dell'innovativo neurostimolatore Inceptiv Closed-Loop, a beneficio di pazienti con Dolore cronico benigno, ... (ilfogliettone)

In Italia, oltre 10 milioni di individui adulti soffrono di dolore cronico. La stima, la prima validata a livello nazionale, è contenuta nel Rapporto Istisan “Dolore cronico in Italia e suoi correlati ...In Italia, oltre 10 milioni di individui adulti soffrono di dolore cronico e circa 4 milioni sono uomini e quasi 6 milioni e mezzo donne. Un dolore cronico presente nell’8% della popolazione di 18-44 ...Rapporto pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Il 60% delle persone adulte con dolore cronico in Italia è di sesso femminile. Le cause che possono essere all’origine includono: una malattia ...