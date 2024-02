Disforia di genere all’ospedale Careggi | appello delle famiglie dopo ispezione | ”Lasciateci esistere”

Di seguito, alcune delle lettere arrivate alla email di redazione dopo la pubblicazione dell’articolo di Assia Neumann Dayan sui farmaci per ... (linkiesta)

Firenze, 6 febbraio 2024 – Nell’ospedale di Careggi e in particolare nel Centro della Disforia dei minori “non è presente un neuropsichiatra ... (lanazione)

Il farmaco per fermare la pubertà e il preoccupante trattamento per la disforia di genere

I bambini non possono mangiare i funghi prima dei dodici anni perché il loro intestino non è in grado di scindere e metabolizzare alcune sostanze, ... (linkiesta)