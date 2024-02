Diretta-Sanremo | Via alla terza serata | c' è già un vincitore | la canzone diventata un tormentone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La quartadi2024 è quella più attesa, seconda solafinalissima. Ladei duetti appassiona milioni di italiani con una gara nella gara senza esclusione di colpi tra i big in gara. Trenta canzoni della storia della nostra musica riadattate con cover attuali e interpretate da artisti che sanno dare quel tocco di inedito a unagià nota al pubblico. Angelina Mango con il tributo al papà Pino mango con "La Rondine" è la protagonista assoluta della. Lorella Cuccarini, "la più amata dagli italiani", accompagna Amadeus in questa nuova scaletta che troverà il culmine nella classifica finale intorno alle due di notte. Intanto il caso Travolta non si chiude e così anche questa giornata è stata scandita da annunci di ricorsi e da mosse nei prossimi giorni ...