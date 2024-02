Dipendenza da social | quasi 30mila giovani a rischio in regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ancona, 9 febbraio 2024 - Sonoindida, secondo una ricerca effettuata dall'agenzia Demoskopika, che metterebbe in risalto la drammaticità del fenomeno. Solamente nelle Marche, per la precisione, la cifra è di 27mila e 400. Un dato sì preoccupante per gli under 35 anni, aelevato didamedia, che corrisponde al 10% del 1,1 milioni di ragazzi coinvolti a livello nazionale, con issimi tra i più esposti alle insidie comportamentali della rete che peserebbero peril 40% sul totale. È quanto emerge da una ricerca di Demoskopika che, utilizzando la BergenMedia ...