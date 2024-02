Diodato cover De Andrè Festival di Sanremo 2024 | Il testo del brano ”Amore che vieni | amore che vai”

Abbiamo visto il testo della canzone Amore che vieni, amore che vai ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda ...Tra featuring interessanti e accostamenti bislacchi, ecco la scaletta (in ordine di esibizione) della serata cover e duetti di Sanremo 2024.Filippo Timi recita i versi seduto in proscenio. Diodato, maglioncino verde indie, chitarra acustica, canta sfiorando il falsetto, portando la canzone nel suo territorio. Savoretti entra nella seconda ...