Difesa | arrivati in Italia altri bambini palestinesi con volo militare

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Benvenuti in! Al termine dell'operazione saranno circa 100 icon le loro famiglie che saranno curati nei nostri migliori ospedali pediatrici. Sono vittime innocenti di questa guerra. Vogliamo fare di tutto per alleviare le loro sofferenze. Siamo stati i primi a portare aiuti alla popolazione civile di Gaza. Abbiamo inviato una nave ospedale, siamo pronti a installare un ospedale da campo e continuiamo con il ponte aereo per portare minoriine curarli nei nostri ospedali. Siamo amici di Israele e lavoriamo per l'unica scelta di pace possibile che prevede due popoli e due Stati”. Così il Ministro dellaGuido Crosetto in una nota stampa per l'arrivo indelproveniente dall'Egitto con a bordo ...

Protesta degli agricoltori oggi nella Capitale. Partiti dal presidio di via Nomentana, a Roma, quattro trattori di Riscatto Agricolo hanno sfilato per il centro. Dopo una settimana di trattative gli a ...Sfumature di sentimento e traiettorie di vita. Sono i punti di tangenza di due film in sala dal 14 febbraio. Il primo è “Past Lives”, esordio della regista sudcoreana Celine Song. Il racconto intimo, ...Dal lungodegente Schuurs, passando per Buongiorno, che tornerà in campo, probabilmente, a fine febbraio, per arrivare a Rodriguez, acciaccato ma che potrebbe farcela per domani sera. Quali scelte farà ...