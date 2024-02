Diego Vitagliano sbarca a Singapore e fa sold out

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il mondo della pizza in Italia, e non solo, sta crescendo moltissimo grazie all’attitudine dei grandi maestri pizzaioli di collaborare fra loro e di incontrare chef ed esperti. Anche grazie alla community di 50 Top Pizza, la celebre classifica che seleziona le migliori pizzerie in tutto il mondo, Italia esi incontrano sotto il segno della vera pizza e della cucina italiana. Così la pizzeria numero uno al mondo della 50 Top Pizza World 2023, 10di Napoli, debutta aper una serie di cene evento esclusive con La Bottega Enoteca, organizzate in collaborazione con Food Confidential. La Bottega Enoteca è il primo ristorante-pizzeria didella 50 Top Pizza Asia Pacific 2023 (al 19esimo posto della classifica generale). Il maestro degli impasti ...

Si chiama anche lui Diego ed è considerato da 50 Top Pizza il numero uno al mondo grazie alla capacità di reinventare e alleggerire il piatto più popolare al mondo. Ecco come si mangia nel suo locale ...