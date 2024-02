Di Lorenzo vive di sprint e resistenza alle lunghe distanze | si adatta bene anche alla difesa a 3 CorSport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domenica ci sarà Milan-Napoli e Mazzarri sta valutando di tornaresuaa 3. Di, dovrà cambiare di nuovo posizione. Il capitano del Napoli ha dimostrato di saperlo fare. Diresistefatiche e siin ogni posizione Scrive il: Un altro trasloco a un isolato di distanza dsua vecchia dimora. C’è un nuovo viaggio da intraprendere per Giovanni Di, che domenica contro il Milan rimarrà a destra, ma stavolta sulla linea dei centrocampisti. Nessun problema, per lui, chedie resiste, le percorre senza fiatone ma con una serenità ...

Via l’attuale copertura in asfalto in favore di una nuova pavimentazione in pietra, giù i dodici pini che oggi svettano nell’aiuola centrale - "dalle chiome sbilanciate e soggette spesso a cedimenti c ...La cittadinanza continua a lamentare la presenza di bivacchi e sporcizia, dal consiglio arriva una mozione bipartisan ...A sostituire i pini saranno 73 giovani esemplari di specie arboree diverse, che presenteranno fioriture durante tutto l’arco dell’anno. Tra queste, Aceri, Ginko biloba, Erythrina, Liriodendro, Schinus ...