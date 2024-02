Di Livio | «Mi aspettavo di più da Vlahovic | quello stop sbagliato…»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le parole di Angelo Di, ex giocatore della Juventus, sulle prestazioni di Dusanin bianconero Angelo Di, ex giocatore, ha parlato a Rai Sport delle prestazioni di Dusanalla Juventus. LE PAROLE – «L’Inter è una squadra fortissima, ma a volte l’episodio fa la differenza. Midi più dainche secondo me poteva cambiare la partita. Alla fine l’Inter ha vinto meritatamente, ma la Juventus ha avuto l’occasione per passare in vantaggio e poi sarebbe stato molto difficile. I nerazzurri alla fine avrebbero potuto dilagare, ma nei primi 60 minuti ho visto equilibrio». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Intervistato per Rai Sport, Angelo Di Livio è ritornato sulla sconfitta della Juventus subita per mano dell'Inter. Ecco le sue parole: "L'Inter è una squadra fortissima ma a volte l'episodio fa la differenza e mi aspettavo ..."