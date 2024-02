Di Biagio su Masina | «Un ragazzo che ha ancora tanto da dare…»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Luigi Di, allenatore, ha parlato al Corriere di Torino dell’approdo di Adamal Torino. Ecco le sue dichiarazioni Luigi Di, allenatore, ha parlato al Corriere di Torino dell’approdo di Adamal Torino. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «È undisponibile, un ottimo professionista, dedito ad aiutare il gruppo. E sul piano tecnico ha un potenziale di altissimo livello. Negli ultimi anni avrebbe potuto fare di più se non fosse stato frenato da alcuni infortuni. Ma all’età di trent’anni hamoltissimo da dare. Facemmo quel passaggio burocratico perché lo ritenevamo un giocatore futuribile per la Nazionale. Lui, poi, essendo cresciuto a Bologna, si sentiva italiano. Con noi ha fatto un bel percorso, ma poi la sua crescita si è un po’ fermata e ...

"Adam Masina è al centro dell’attenzione del pianeta Toro: prima l’esordio convincente contro la Salernitana, poi la conferenza di presentazione in cui ha colpito l’attenzione per il suo eloquio forbi ..."Toro, fidati di Masina". Queste dichiarazioni le ha rilasciate Di Biagio in esclusiva al Corriere di Torino e il quotidiano le ha messe oggi in prima pagina. Il ...