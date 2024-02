“Deve mandarli aff… ” Cruciani sbrocca sui trattori e Sanremo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha commentato così la protesta deie le interferenze con il festival: “Allora ragazzi io lo chiamerei il ricatto dei. Lo so, sono molto duro in questi giorni con questa categoria. Il ricatto dei. Vi leggo una cosa che hanno scritto questi che pensano di essere quelli che governano la situazione, ma fra pochi giorni nessuno si ricorderà di loro. ‘O saliamo sul palco – dicono – oppure concentriamo adel nord Italia. Lombardia, Piemonte e Liguria'”.è durissimo: “Cioè questi ricattano: ma che cazz* è una dichiarazione di guerra? Se io fossi in Amadeus, nella Rai, non gli liscerei di certo il pelo. C’è qualcuno che spinge ...