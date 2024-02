Denunciato per stalking viola divieto | arrestato

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aveva ildi avvicinarsi all’ex compagna, dopo le denunce che lei aveva presentato pere per i continui atti persecutori che era costretta a subire. Ma l’uomo, un 46enne italiano, avevato ripetutamente le prescrizioni conseguenti all’applicazione del provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla ex. La donna ha di nuovoi comportamenti persecutori del 46enne che, nonostante i divieti imposti dal giudice, proseguiva con le molestie. I carabinieri della stazione di Corsico hanno quindi dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal gip di Milano. Ma non è tutto: quando i militari hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione del 46enne, a Corsico, hanno trovato 42 grammi di cocaina che l’uomo aveva cercato di nascondere dentro una scatola da ...

Arrestato italiano di 42 anni per tentato furto aggravato in uno stabile dismesso a Baggiovara. Trovato con attrezzi da scasso e materiale rubato. Denunciato anche per possesso ingiustificato di chiav ...Due quadri sono stati rubati dal santuario della Beata Vergine di Poggio Piccolo, ma sono stati ritrovati nascosti dietro a un vaso. Un mendicante albanese è stato denunciato per tentato furto e rimpa ...Assisi, l’uomo avrebbe molestato una ragazza alla stazione mostrandosi mentre si toccava le parti intime e invitandola più volte a salire in macchina con lui .