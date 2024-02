Delmastro | “Il boss Raduano è stato riconsegnato all’Italia | disposto il 41 bis”

ROMA, 24 GEN - È stato sorpreso dai carabinieri mentre andava in giro, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, violando la sorveglianza speciale. Per questo Giuseppe Moccia, il boss di Tor Bella ...Caso Pozzolo, trovato un terzo DNA sulla pistola, non si conosce ancora a chi appartiene. potrebbero essere effettuate nuove analisi ...