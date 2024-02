Delitto di Avetrana | Michele Misseri torna in libertà

(Di venerdì 9 febbraio 2024) dopo aver scontato la sua pena pari a 8 anni di carcere Domenica prossima,tornerà indopo aver scontato la pena di agli 8 anni di prigione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi.ha ottenuto uno sconto di pena di 684 giorni, dei quali 585 grazie alle riduzioni che scattano ogni semestre e altri 99 per gli effetti della legge Svuota carceri. “Noi auspichiamo che non ci sia più lo stesso circo mediatico dell’epoca” ha dichiarato il sindaco del comune pugliese, Antonio Iazzi. “Vogliamo chesia ricordata per altro, non per questo triste e doloro evento”. La vicenda ha avuto un grande rilievo mediatico in Italia, culminato nell’annuncio del ritrovamento del cadavere della vittima in diretta sul programma Rai “Chi l’ha visto?”. La scomparsa di ...

“Avetrana, qui non è Hollywood” recita il titolo della serie, in post-produzione per Groenlandia, sul delitto di Avetrana. È simile al concetto che ribadisce a… Leggi ...Michele Misseri, 69 anni, uscirà dal carcere di Lecce domenica prossima per tornare alla sua abitazione in via Grazia Deledda ad Avetrana, provincia di Taranto.«Rispetto per la memoria di Sarah Scazzi, una bambina uccisa nel fiore dei suoi anni, e della sua famiglia». Ad invocarlo è il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi in vista del ritorno in libertà di Mich ...