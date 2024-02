Dedalus | Matilde Gioli protagonista di un survival thriller | al via le riprese

09/02/2024 - Nel secondo lungometraggio di Gianluca Manzetti, prodotto da Camaleo e coprodotto da Spagna e Polonia, sei content creator si sfidano in giochi sempre più pericolosi Sono cominciate da ...Riprese in corso per il film Hotel Napoli diretto dall’esordiente Pino Carbone e scritto da Maurizio Braucci. 4 settimane di riprese per raccontare Napoli come un albergo nelle cui stanze del purgator ...Sono in corso a Roma e dintorni le riprese di "Dedalus", il thriller di Camaleo e Eagle Pictures interpretato da Luka Zunic e Matilde Gioli.