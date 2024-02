De Rossi | «Inter | nessuno è imbattibile Siamo la Roma | possiamo vincere!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Deoggi in conferenza stampa alla vigilia diha presentato la sfida che andrà in scena domani alle 18 allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso è abbastanza convinto riguardo la forza della sua squadra. CONTRO L’– Daniele Depresenta così la sfida in programma domani con l’: «Noipieni di giocatori forti quindi dovremmo avere coraggio. Ogni squadra del mondo è battibile e lo è anche l’che è la squadra più forte del campionato. Si alza il livello rispetto le tre partite che abbiamo vinto dal mio arrivo. Cambia la metodologia di preparazione perché affrontiamo una squadra abituata a mantenere il dominio del gioco. Ci saranno però dei momenti in cui potranno soffrire,consapevoli ...