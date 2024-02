De Rensis punge | «Inter favorita | ma ricordiamo lo scudetto del Milan»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) De, ospite su Sportitalia, ha parlato della lottain Serie A dopo la vittoria dell’in casa contro la Juventus. LOTTA– L’avvocato Antonio Deha parlato della lottae della forza della squadra nerazzurra soprattutto dopo lo scontro diretto con la Juventus, ricordando però quanto successo due stagioni fa: «, ma i giochi non sono chiusi.ci che ha perso uno, quello vinto dal». Poi però forse ci ripensa: «Quando ci saranno gli impegni in Champions League, vediamo…».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...