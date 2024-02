Ddl capitali | Pd | ' relatore Filini fantozziano | dilettantismo e caos governo e maggioranza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 fen (Adnkronos) - "Scena fantozziana alla Camera. Ildel ‘decreto', il deputato di Fratelli d'Italia Francesco, decide di non parlare in aula e di consegnare il suo intervento al presidente Fontana che lo mette agli atti, come riportato nel resoconto parlamentare della seduta di lunedì 5 febbraio. Uno strano comportamento per unche dovrebbe illustrare il provvedimento, ma tutto secondo regolamento fin qui". Lo dice l'Ufficio stampa del Gruppo del Partito democratico alla Camera. "Il bello viene adesso. A spulciare le carte e leggere l'intervento depositato (fedelmente riportato in calce al resoconto) ci si accorge che non c'entra nulla con il provvedimento in esame -prosegue il Pd-.ha consegnato a Fontana la relazione di un decreto dell'anno scorso, il cosiddetto decreto Fintech, del tutto estraneo alle norme in discussione. L'episodio viene raccontato sul profilo Facebook dei deputati e delle deputate del gruppo parlamentare del Pd per sottolineare ile il modo caotico con cui ogni giornosi presentano in parlamento". "Solo questa settimana - sottolineano i dem - abbiamo sventato il tentativo delladi piegare a proprio vantaggio il giurì d'onore (che è una sorta di tribunale interno e per natura essere imparziale), e assistito a una caotica gestione del decreto milleproroghe con continui rinvii dei lavori, problemi con numero legale in commissione, divisioni nellae disordine nella presentazione degli emendamenti dele dei relatori. Una gestione confusionaria che confermae insofferenza dele dellaalla discussione parlamentare".