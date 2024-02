Dargen D’Amico e la battuta a Sabrina Ferilli sul palco di Sanremo 2024 | “In tre è più divertente”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024)D'Amico, suldella terza serata del Festival di, ha fatto unache non è passata inosservata sui social, diventando in breve virale. "Come mai c'è questo giro di tre persone per leggere un nome?", ha scherzato l'attrice romana. "Perché in tre è più divertente", ha risposto il cantante.