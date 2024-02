Daredevil | Born Again | Bullseye e Daredevil si picchiano di brutto negli ultimi video dal set

Sul suo profilo Instagram, Krysten Ritter ha postato una foto in cui indossa la stessa maglia che utilizzava per la serie tv Jessica Jones, la ... ()

Dopo un primo a sguardo ai costumi di Daredevil e Bullseye in Daredevil: Born Again, ecco che arrivano nuovi video dal set. Due clip mostrano il protagonista e il villain prima buttarsi contro una ...Nuovi video dal set di Daredevil: Born Again mostrano un acceso scontro tra il protagonista e il villain Bullseye.Foggy Nelson e Karen Page incroceranno nuovamente la strada di Matt Murdock in Daredevil: Born Again; gli attori hanno condiviso nuovamente il set, concedendosi una reunion documentata da video e foto ...