Danneggiate auto posteggiate in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Brutta sorpresa, ieri mattina, per diversi residenti neldi Lodi. I proprietari di moltevetture parcheggiate nelle vie Marsala, XX Settembre, Defendente e in corso Archinti si sono trovati i vetri spaccati e le carrozzerie. Ancora da capire se i responsabili volevano rubare all’interno degli abitacoli, o se si è trattato solo di azioni portate a termine da individui solo per il gusto di creare danni ad altri. Delle indagini si stanno occupando gli uomini della questura. Ad agire sarebbe stato un gruppo di giovani. Sulla carrozzeria di una vettura è stato rinvenuto del sangue.